في أسبوع ميلان للموضة... Gucci لم تعد كما عهدناها

افتتحت دار الأزياء الإيطالية المعروفة "Gucci" أسبوع الموضة في ميلان، وقدمت عرضها لموسم خريف وشتاء 2015 وسط ترقب من محبي الدار ومتابعيها لما سيقدمه مصممها الجديد في أولى مجموعاته.

منذ سنوات مضت وقفت الدار عند حد معين بدون أي تقدم أو تطوّر يذكر، مما دعاها لأخذ خطوة مهمة وهي الاستغناء عن مصممتها فريدا جيانيني ورئيسها التنفيذي خلال العام الماضي، وقد تناقلت مجلات الموضة العديد من الشائعات حول خليفة جيانيني، وذكرت عدداً من الأسماء الكبيرة في عالم الموضة في ذلك الحين، ولكن هذا المنصب كان من نصيب اليساندرو ميشيل مصمم الإكسسوارات في "Gucci".

قبل هذا العرض لم نستطع أن نتوقع ما ستقدمه Gucci ومصممها الجديد سوى تغيير جذري في كل ما عهدناه من هذه الدار، وهذا ما شاهدناه في المجموعة التي قدمتها لموسم خريف وشتاء 2015، إذ قدم أليساندرو مجموعة جريئة وحيوية مليئة بالحياة، واعتمد الأسلوب السهل والبسيط في العديد من البدل المستوحاة من الستايل الرجالي بربطات العنق اللافتة والفساتين الخفيفة المزينة بالكشكش الناعم، ولا يمكن أن ننسى الطبعات الموردة التي كانت حاضرة بطريقة جميلة على معظم القطع في هذه المجموعة.

وبما أن المصمم الجديد للدار هو مصمم الإكسسوارات السابق فيها، كنا نتطلع للأحذية والحقائب بالتحديد، وقد كانت أقل مما نتوقع، فعلى الرغم من أن الأحذية التي ظهرت على منصة العرض قد اكتسحت مواقع التواصل الاجتماعي، إلا أننا لم نكن أكبر المعجبين بها، حيث افتقرت للرقي والأناقة التي اعتدنا عليها من Gucci، إذ قدم المصمم مجموعة من السليبرز أو أحذية المنزل المحشوّة بالفرو وأحذية غريبة أخرى اعتقدنا أنها باروكة علقت بأقدام العارضات.

شاهدي معنا دخول "Gucci" عهدها الجديد مع المصمم أليساندرو ميشيل، وشاركينا برأيك بما قدمته.



سيعجبك أيضاً:

لندن تودع أسبوع الموضة ..وميلان تستقبله

دار Burberry تضيء اليوم الرابع من london fashion week