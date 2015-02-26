أخبار عاجلة

هيجوايين: يوم برشلونة السيء في باريس لن يتكرر -
ستامفورد بريدج يحتضن قمة الأسبوع بين تشيلسي والسيتي -
الجمارك: التنسيق مع الجهات الأمنية والضرائب في عمليات الربط الإلكتروني -
منى برنس تشكر المتضامنين معها وتهدد طلاب الصور والفيديو -
«إي فاينانس» تعقد المؤتمر الخامس للدفع والتحصيل الإلكتروني -
وفاة سجين داخل قسم شرطة بقنا.. وأسرته تتهم الأمن -
وزير القوى العاملة يشارك في اجتماع المجالس الاقتصادية ببيروت -
اليوم.. بدء قبول طلبات راغبي العمل بإحدى دول الخليج -
غدًا.. بروتوكول تعاون بين الحرف اليدوية وجوميا لتسويق المنتجات -
فيديو| الأرصاد تحذر: انخفاض في درجات الحرارة ونشاط للرياح -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

محافظ السويس يبحث عدداً من الملفات مع رئيس هيئة الرقابة الإدارية

Google+ Print
محافظ السويس يبحث عدداً من الملفات مع رئيس هيئة الرقابة الإدارية محافظ السويس يبحث عدداً من الملفات مع رئيس هيئة الرقابة الإدارية
استقبل صباح اليوم الخميس، اللواء العربى السروى، محافظ السويس، بمكتبه بالديوان العام المستشار عمر وهبة، رئيس هيئة الرقابة الإدارية.

وقال مصدر مسئول بالمحافظة لـ"اليوم السابع"، إن اللقاء استغرق نصف ساعة تناول خلاله الطرفان بعض الأوضاع الإدارية بالمحافظة ورؤية الرقابة الإدارية فى ضبط أى مخالف أو كل من يحاول التحايل أو مخالفة القانون، وضبط أى من العناصر الفاسدة داخل الأجهزة الإدارية.

وأضاف المصدر أن المستشار عمر وهبة، عقب اللقاء غادر إلى مبنى الرقابة الإدارية بمنطقة بور توفيق لعقد اجتماع مع قيادات الجهاز بالسويس.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365