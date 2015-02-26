محافظ السويس يبحث عدداً من الملفات مع رئيس هيئة الرقابة الإدارية

استقبل صباح اليوم الخميس، اللواء العربى السروى، محافظ السويس، بمكتبه بالديوان العام المستشار عمر وهبة، رئيس هيئة الرقابة الإدارية.

وقال مصدر مسئول بالمحافظة لـ"اليوم السابع"، إن اللقاء استغرق نصف ساعة تناول خلاله الطرفان بعض الأوضاع الإدارية بالمحافظة ورؤية الرقابة الإدارية فى ضبط أى مخالف أو كل من يحاول التحايل أو مخالفة القانون، وضبط أى من العناصر الفاسدة داخل الأجهزة الإدارية.

وأضاف المصدر أن المستشار عمر وهبة، عقب اللقاء غادر إلى مبنى الرقابة الإدارية بمنطقة بور توفيق لعقد اجتماع مع قيادات الجهاز بالسويس.