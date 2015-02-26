وصول 57 ألف طن بوتاجاز وبضائع لموانئ السويس

صرح عبد الرحيم مصطفى المتحدث الإعلامى لهيئة موانى البحر الأحمر، أن موانئ السويس استقبلت اليوم الخميس 57 ألف طن بوتاجاز وبضائع، موضحا أن ميناء الزيتيات أستقبال السفينة مصر جاز وعلى متنها 6 آلاف طن بوتاجاز قادمة من ميناء ينبع السعودى.

أضاف فى بيان إعلامى أن ميناء الأدبية اليوم استقبل 40 ألف طن حديد وبضائع صب قادما من شرق اسيا وذلك ضمنت الحركة الملاحية اليومية.

يستقبل ميناء نويبع اليوم العبارة برنسيسة و على متنها 414 راكب منهم 180 معتمر و 4 باص عمرة و 1 سيارة و السفينة بريدج وعلى متنها 49 شاحنة كما يغادر الميناء السفينة سينا و على متنها 312 راكب منهم 180 معتمر و 4 باص عمرة و 39 شاحنة .