بالفيديو.. شهود عيان: مقتل شخص وإصابة 2 آخرين فى انفجار بشارع الوحدة بإمبابة

أكد شهود عيان أن شخصًا قتل منذ قليل وأصيب 2 آخرون على الأقل فى انفجار عبوة ناسفة بشارع الوحدة بإمبابة.

وقال أحد الشهود لـ"اليوم السابع" إن شخصًا ملثمًا كان يستقل دراجة بخارية، ألقى كيساً بلاستيكيًا أسود على أحد العاملين بمحل بشارع الوحدة ما تسبب فى مقتل شخص وإصابة اثنين آخرين.

وأضاف شهود العيان أن واجهات المحلات المجاورة للمحل تصدعت جدرانها وتحطم واجهات الزجاج الخاصة بها، وأشاروا إلى أن سيارات الإسعاف وصلت ونقلت المصابين إلى أقرب مستشفى، كما انتقلت قوات الشرطة إلى مقر الحادث.

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