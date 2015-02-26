"الصحة": 4 إصابات ولا وفيات فى 3 تفجيرات متفرقة بالجيزة

أكدت وزارة الصحة فى بيان رسمى لها اليوم الخميس، إصابة 3 أشخاص فى انفجار جسم غريب بشارع الوحدة فى إمبابة أمام أحد المطاعم، وتم نقلهم إلى مستشفى التحرير العام بإمبابة، موضحة أن حالة أحد المصابين حرجة وبقية المصابين حالتهم مستقرة ومرشحين للخروج.

وأضافت الوزارة: أصيب شخص واحد فى حادث انفجار جسم غريب داخل أحد أفرع إحدى شركات المحمول بشارع أحمد عرابى بالمهندسين، وتم نقله إلى مستشفى إمبابة العام وحالته مستقرة ومرشح للخروج ولا يوجد أى إصابات فى انفجار جسم غريب داخل فرع شركة أخرى لتقديم خدمة الهاتف المحمول بشارع أحمد عرابى بمنطقة المهندسين محافظة الجيزة.