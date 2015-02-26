أخبار عاجلة

هيجوايين: يوم برشلونة السيء في باريس لن يتكرر -
ستامفورد بريدج يحتضن قمة الأسبوع بين تشيلسي والسيتي -
الجمارك: التنسيق مع الجهات الأمنية والضرائب في عمليات الربط الإلكتروني -
منى برنس تشكر المتضامنين معها وتهدد طلاب الصور والفيديو -
«إي فاينانس» تعقد المؤتمر الخامس للدفع والتحصيل الإلكتروني -
وفاة سجين داخل قسم شرطة بقنا.. وأسرته تتهم الأمن -
وزير القوى العاملة يشارك في اجتماع المجالس الاقتصادية ببيروت -
اليوم.. بدء قبول طلبات راغبي العمل بإحدى دول الخليج -
غدًا.. بروتوكول تعاون بين الحرف اليدوية وجوميا لتسويق المنتجات -
فيديو| الأرصاد تحذر: انخفاض في درجات الحرارة ونشاط للرياح -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

"الصحة": 4 إصابات ولا وفيات فى 3 تفجيرات متفرقة بالجيزة

Google+ Print
"الصحة": 4 إصابات ولا وفيات فى 3 تفجيرات متفرقة بالجيزة "الصحة": 4 إصابات ولا وفيات فى 3 تفجيرات متفرقة بالجيزة
أكدت وزارة الصحة فى بيان رسمى لها اليوم الخميس، إصابة 3 أشخاص فى انفجار جسم غريب بشارع الوحدة فى إمبابة أمام أحد المطاعم، وتم نقلهم إلى مستشفى التحرير العام بإمبابة، موضحة أن حالة أحد المصابين حرجة وبقية المصابين حالتهم مستقرة ومرشحين للخروج.

وأضافت الوزارة: أصيب شخص واحد فى حادث انفجار جسم غريب داخل أحد أفرع إحدى شركات المحمول بشارع أحمد عرابى بالمهندسين، وتم نقله إلى مستشفى إمبابة العام وحالته مستقرة ومرشح للخروج ولا يوجد أى إصابات فى انفجار جسم غريب داخل فرع شركة أخرى لتقديم خدمة الهاتف المحمول بشارع أحمد عرابى بمنطقة المهندسين محافظة الجيزة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365