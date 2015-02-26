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القبض على شخص بحوزته 400 قرص ترامادول فى كمين بدمنهور

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القبض على شخص بحوزته 400 قرص ترامادول فى كمين بدمنهور القبض على شخص بحوزته 400 قرص ترامادول فى كمين بدمنهور
تمكن اليوم ضباط مباحث البحيرة، بإشراف اللواء محمد فتحى إسماعيل مدير أمن البحيرة، وبرئاسة اللواء دكتور أشرف عبد القادر مدير المباحث الجنائية، من ضبط متهم وبحوزته 400 قرص ترامادول المخدر بقصد الاتجار.

وكان اللواء محمد فتحى إسماعيل مدير أمن البحيرة، تلقى إخطارًا من العميد خالد عبد الحميد رئيس المباحث يفيد بضبط "أحمد.ف.إ" حال قيادته السيارة رقم 1839 س ق م بمدخل الطريق الدولى دائرة مركز دمنهور، وبحوزته كيس بداخله عدد "400" قرص ترامادول مخدر بقصد الاتجار، وتحرر المحضر 6012/58 /2015 جنايات مركز شرطة دمنهور .

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