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ضبط 262 ألف قطعة جبنة بعلامات تجارية مقلدة بالبحيرة

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ضبط 262 ألف قطعة جبنة بعلامات تجارية مقلدة بالبحيرة ضبط 262 ألف قطعة جبنة بعلامات تجارية مقلدة بالبحيرة
شنت الأجهزة الأمنية بالبحيرة، اليوم الخميس، برئاسة اللواء محمد فتحى إسماعيل، مساعد وزير الداخلية لأمن البحيرة، يرافقه اللواء دكتور أشرف عبد القادر، مدير مباحث البحيرة والعقيد وجدى الصيرفى مدير مباحث حملة مكبرة للتصدى لعمليات تهريب السلع، وتخزينها وإعادة بيعها بالسوق السوداء وضبط المتلاعبين فى السلع المدعمة وغير الصالحة ومنتهية الصلاحية بالاشتراك مع مديرية تموين البحيرة برئاسة المهندس محمد طه وكيل الوزارة.

أسفرت الحملة عن ضبط "على م إ" المدير المسئول عن مصنع سناكس كائن بقرية سبراريس مركز شبراخيت لقيامة بإدارة المصنع بدون ترخيص وتصنيع وإنتاج منتجات مقلدة وبدون بيانات وتم ضبط كمية (500) كيلو سناكس معد للتعبئة، عدد (10000) كرتونة فارغة وماكينات تصنيع، وتحرر المحضر 2339/2015 جنح مركز شبراخيت.

كما تم ضبط "عادل ع م" المدير المسئول عن مصنع للصناعات الغذائية ملك "عبدالمحسن م" الكائن بمركز دمنهور لقيامة بتصنيع وإنتاج منتجات جبنة مثلثات مقلدة وتم ضبط عدد (32832) علبة تحتوى على عدد (262656) قطعة جبنة مثلثات مقلدة لعلامات تجارية لشركات مشهورة، وتحرر المحضر 6044/2015 جنح مركز دمنهور.

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مصر 365

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