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مصرع عامل سقط من الطابق الثالث عشر أثناء عمله فى عقار بالإسكندرية

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مصرع عامل سقط من الطابق الثالث عشر أثناء عمله فى عقار بالإسكندرية مصرع عامل سقط من الطابق الثالث عشر أثناء عمله فى عقار بالإسكندرية
تلقت مديرية أمن الإسكندرية، بلاغًا من المقدم محمد إسماعيل رئيس مباحث سيدى جابر، يفيد سقوط شخص من أعلى العقار رقم 18 شارع العقبه - وتوفى.

بالانتقال تبين وجود جثة "رمضان م ع" 23 سنة عامل ونش مقيم مركز دار السلام محافظة سوهاج، مصاب بكسور بمختلف أنحاء الجسم، وبسؤال شقيقه "شعبان" 25 سنة عامل مقيم بذات العنوان أقر أنه أثناء قيام شقيقه المذكور برفع مواد بناء باستخدام الونش بالطابق الثالث عشر بالعقار محل البلاغ اختل توازنه، وسقط على الأرض، مما أدى لوفاته ولم يتهم أحدًا بالتسبب فى وفاته.

تم نقل الجثة لمشرحة الإسعاف، وتحرر المحضر إدارى قسم شرطة سيدى جابر، وجار العرض على النيابة.

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مصر 365