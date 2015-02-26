«الصحة»: 4 إصابات ولا وفيات في 3 تفجيرات متفرقة بإمبابة والمهندسين



> ذكرت وزارة الصحة، في بيان لها، أنه قد أُصيب 3 أشخاص في انفجار جسم غريب أمام أحد المطاعم بشارع الوحدة في إمبابة، وتم نقلهم الى مستشفى التحرير العام بإمبابة -حالة أحد المصابين حرجة وبقية المصابين حالتهم مستقرة-.

وأُصيب شخص واحد في حادث انفجار جسم غريب داخل أحد أفرع إحدى شركات المحمول بشارع أحمد عرابي بالمهندسين، وتم نقله الى مستشفى إمبابة العام وحالته مستقرة ومرشح للخروج ولايوجد أي إصابات في انفجار جسم غريب داخل فرع شركة آخرى لتقديم خدمة الهاتف المحمول بشارع أحمد عرابي بمنطقة المهندسين في محافظة الجيزة.