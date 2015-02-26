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"صناعة الملابس" تطالب بزيادة الصادرات داخل اتفاقية الكويز إلى 5 مليارات دولار

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"صناعة الملابس" تطالب بزيادة الصادرات داخل اتفاقية الكويز إلى 5 مليارات دولار "صناعة الملابس" تطالب بزيادة الصادرات داخل اتفاقية الكويز إلى 5 مليارات دولار
قال محمد عبد السلام رئيس غرفة صناعة الملابس الجاهزة باتحاد الصناعات، إن الغرفة طالبت بزيادة الصادرات من خلال اتفاقية الكويز الموقعة بين وأمريكا وإسرائيل، إلى 5 مليار دولار بدلا من مليار دولار حاليا، علما بأن حجم الصادرات الملابس 2 مليار دولار.

وأضاف عبد السلام فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن لبد من استغلال الفرصة والعمل على زيادة الصاردات، لافتا إلى أن ذلك سيساهم فى تحقيق فرص عمل جديدة ، مطالبا بضرورة العمل على تشغيل الطاقات المعطلة والمصانع المتعثرة والمتوقفة ،بالإضافة إلى ضرورة العمل على ضخ استثمارات جديدة بالقطاع وتدريب العمال من أجل رفع كفاءة الانتاج.

من جانبه طالب المجلس التصديرى للصناعات النسجية بضرورة زيادة مستلزمات فى المنتج المحلى لتصل إلى نسب تتراوح بين 50 إلى 80%، بهدف تقليل المعوقات التى تواجه المصنعين فى توفير العملة الصعبة من أجل توفير الخامات.

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مصر 365

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