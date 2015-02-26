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"التعليم": تسليم طلاب الثانوية العامة أرقام الجلوس منتصف مايو المقبل

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"التعليم": تسليم طلاب الثانوية العامة أرقام الجلوس منتصف مايو المقبل "التعليم": تسليم طلاب الثانوية العامة أرقام الجلوس منتصف مايو المقبل
قال محمد سعد المشرف على قطاع التعليم العام ورئيس عام امتحانات الثانوية العامة، إنه من المتوقع أن يتم تسليم طلاب الثانوية العامة أرقام الجلوس منتصف مايو المقبل، استعدادا لامتحانات نهاية العام الدراسى 2014،2015.

وأضاف رئيس عام امتحانات الثانوية العامة، فى تصرح خاص لـ"اليوم السابع"، أن عدد الطلاب الذين يؤدون الامتحان على النظام الحديث تخطى الـ"500" ألف طالب، بالإضافة إلى قرابة الـ"7" آلاف طالب على النظام القديم والمنازل.

وفى سياق متصل، قال محمد سعد، أن اللجان الفنية المختصة بوضع أسئلة الامتحانات بدأت فى وضع الأسئلة، وذلك بعد أن صدر لها قرار الاعتماد من الدكتور محمود أبو النصر، وزير التربية والتعليم بالاعتماد والتكليف.

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