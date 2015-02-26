شاهد عيان: لا توجد إصابات بشرية بانفجار المهندسين

أكد أحد شهود العيان بمحيط الانفجار الذى وقع أمام مقر فودافون بشارع جامعة الدول العربية بالمهندسين أنه لا توجد أى إصابات بشرية جراء الحادث خلافا عن بعض التأثيرات الذى خلفها بواجهة المقر وعقار آخر مواجه له.

وتمركزت قوات الحماية المدنية وخبراء المفرقعات بالقرب من فرع فودافون لتمشيط المنطقة المحيطة به والتأكد من عدم وجود أى عبوات أخرى.

وكانت الشرطة المدنية بالجيزة قد تلقت بلاغا يفيد بوقوع انفجار بشارع جامعة الدول بالمهندسين وعلى الفور انتقلت قوة يرافقها خبراء مفرقعات للتأكد من وقوع الحادث.