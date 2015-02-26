رئيس المترو:توقف الحركة بين محطتى دار السلام والسيدة زينب لسرقة كابلات

قال المهندس على الفضالى رئيس شركة مترو الأنفاق، أن عطلا فنيا بالخط الأول لمترو الأنفاق نتيجة سرقة الكابلات الكهربائية ما بين محطتى الملك الصالح والسيدة زينب أدى إلى انصهار جزء من القضبان حوالى 5 سم، ما تسبب فى توقف الحركة ما بين محطتى السيدة زينب ودار السلام بالخط الأول.

وأضاف رئيس المترو، فى تصريحات صحفية، أن الحركة تسير من محطة المرج وحتى محطة السيدة زينب فى الاتجاهين بينما تسير من حلوان وحتى محطة دار السلام فى الاتجاهين.

وأشار الفضالى إلى أنه تم نشر فرق الصيانة لإصلاح العطل وتغيير القضيب وعودة الحركة للعمل إلى كامل طاقتها فى أقرب وقت.

عطل فنى بمترو الأنفاق يوقف الحركة بين محطتى دار السلام والسيدة زينب