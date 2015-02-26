أخبار عاجلة

هيجوايين: يوم برشلونة السيء في باريس لن يتكرر -
ستامفورد بريدج يحتضن قمة الأسبوع بين تشيلسي والسيتي -
الجمارك: التنسيق مع الجهات الأمنية والضرائب في عمليات الربط الإلكتروني -
منى برنس تشكر المتضامنين معها وتهدد طلاب الصور والفيديو -
«إي فاينانس» تعقد المؤتمر الخامس للدفع والتحصيل الإلكتروني -
وفاة سجين داخل قسم شرطة بقنا.. وأسرته تتهم الأمن -
وزير القوى العاملة يشارك في اجتماع المجالس الاقتصادية ببيروت -
اليوم.. بدء قبول طلبات راغبي العمل بإحدى دول الخليج -
غدًا.. بروتوكول تعاون بين الحرف اليدوية وجوميا لتسويق المنتجات -
فيديو| الأرصاد تحذر: انخفاض في درجات الحرارة ونشاط للرياح -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

رئيس المترو:توقف الحركة بين محطتى دار السلام والسيدة زينب لسرقة كابلات

Google+ Print
رئيس المترو:توقف الحركة بين محطتى دار السلام والسيدة زينب لسرقة كابلات رئيس المترو:توقف الحركة بين محطتى دار السلام والسيدة زينب لسرقة كابلات
قال المهندس على الفضالى رئيس شركة مترو الأنفاق، أن عطلا فنيا بالخط الأول لمترو الأنفاق نتيجة سرقة الكابلات الكهربائية ما بين محطتى الملك الصالح والسيدة زينب أدى إلى انصهار جزء من القضبان حوالى 5 سم، ما تسبب فى توقف الحركة ما بين محطتى السيدة زينب ودار السلام بالخط الأول.

وأضاف رئيس المترو، فى تصريحات صحفية، أن الحركة تسير من محطة المرج وحتى محطة السيدة زينب فى الاتجاهين بينما تسير من حلوان وحتى محطة دار السلام فى الاتجاهين.

وأشار الفضالى إلى أنه تم نشر فرق الصيانة لإصلاح العطل وتغيير القضيب وعودة الحركة للعمل إلى كامل طاقتها فى أقرب وقت.


>عطل فنى بمترو الأنفاق يوقف الحركة بين محطتى دار السلام والسيدة زينب

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365