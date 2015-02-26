وزير الخارجية يبحث مع نظيره الروسى تعزيز علاقات البلدين

التقى وزير الخارجية سامح شكرى مع وزير الخارجية الروسى سيرجيه لافروف، حيث تم تناول تطورات العلاقات الثنائية وسبل تنميتها فى مختلف المجالات بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين.

وأكد الوزير شكرى تطلع مصر لمشاركة روسية رسمية ومن القطاع الخاص رفيعة المستوى فى مؤتمر دعم الاقتصاد المصرى فى شرم الشيخ، حيث كرر الوزير لافروف حرص بلاده على المشاركة بفعالية وعلى مستوى عال فى هذا المؤتمر الهام لدعم الاقتصاد المصرى والاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة فى الاقتصاد المصرى.

وذكر المتحدث باسم وزارة الخارجية بدر عبد العاطى صباح اليوم الخميس أن المباحثات الثنائية بين الوزيرين تناولت بشكل مفصل عددا من القضايا الاقليمية والدولية التى تهم البلدين، حيث تم التشاور حول الأوضاع الراهنة فى ليبيا وتأثيرها على السلم والأمن الإقليمى والدولى، وسبل دعم الحكومة الشرعية وتمكينها من محاربة الإرهاب مع العمل فى الوقت نفسه على دفع وتشجيع الحوار السياسى بين الأطراف الليبية المختلفة.

كما بحث الوزيران المشاورات الجارية فى نيويورك بين أعضاء مجلس الأمن حول مشروع القرار العربى بشأن ليبيا، حيث أكد الوزير لافروف دعم روسيا للجهود الحالية المبذولة فى مجلس الأمن لتمرير مشروع القرار وتكثيف التشاور مع الدول الأعضاء فى هذا الشأن.

وأضاف المتحدث أن الوزيرين تناولا تطورات الأزمة السورية والجهود المصرية المبذولة لتوحيد المعارضة السورية سياسيا لتكون لها مواقف موحدة تسهم فى دفع الحل السياسى فى سوريا، حيث نوه الوزير شكرى بلقائه مع سمو الأمير سعود الفيصل فى باريس مؤخراً فى هذا الشأن. وتم الاتفاق بين الوزيرين شكرى ولافروف على مزيد من تنسيق الجهود والتحركات بين البلدين فى الفترة القادمة بما يسهم فى توحيد رؤى المعارضة السورية ودفع الحوار السياسى للإمام.

وذكر المتحدث أن الوزيرين بحثا تطورات القضية الفلسطينية وتفعيل دور اللجنة الرباعية فى الفترة القادم وإمكانية قيام وفد من اللجنة الرباعية بزيارة للقاهرة فى الفترة القادمة للتباحث حول سبل تفعيل دور اللجنة لاستئناف جهود السلام فى الفترة القادمة.