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وصول ٢٥٣ مصريًا قادمين من ليبيا إلى مطار القاهرة عن طريق تونس

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وصول ٢٥٣ مصريًا قادمين من ليبيا إلى مطار القاهرة عن طريق تونس وصول ٢٥٣ مصريًا قادمين من ليبيا إلى مطار القاهرة عن طريق تونس
وصلت إلى مطار القاهرة الدولى صباح اليوم الخميس، ثانى رحلات هذا اليوم القادمة من تونس فى السابعة صباحًا، وعلى متنها 253 مصرياً من الراغبين فى العودة إلى أرض الوطن من ليبيا عن طريق الحدود التونسية، حيث كانت الرحلة الأولى قد وصلت فى تمام الساعة الواحدة صباحًا وعليها 261 راكبًا.

ويصل بذلك إجمالى المصريين العائدين من ليبيا إلى مطار القاهرة 3600 مواطن مصرى على متن 14 رحلة جوية، على متن الرحلات التى تنظمها للطيران بالتنسيق مع وزارة الطيران والخارجية.

وتجرى متابعة مستمرة مع وزارة الخارجية لأعداد المصريين على الحدود الليبية التونسية، والتى تقوم بدورها بالتنسيق مع وزارة الطيران لتشغيل رحلات جوية تناسب أعداد الراغبين فى العودة.

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مصر 365

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