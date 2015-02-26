باحثون أمريكيون: النساء الأصغر سناً يتجاهلن علامات النوبات القلبية

كشفت دراسة علمية حديثة أشرف عليها باحثون أمريكيون، أن النساء الأصغر سناً يتجاهلن علامات الإنذار المبكر للأزمات القلبية.

وأوضح الباحثون أن هذا الاكتشاف يمكن أن يساعد فى تفسير سبب إرتفاع معدلات نسب الوفيات بين النساء فى سن صغير، مقارنة بنفس النسب لدى الرجال من ذات الفئة العمرية.

وقالت الباحثة جوديث يختمن، رئيسة قسم علم الأوبئة والأمراض المزمنة فى مدرسة ييل للصحة العامة فى نيو هيفن، كونيتيكت، أن الشابات اللاتى لديهن عوامل خطر متعددة وتاريخ عائلى قوى من أمراض القلب، قد يكن أكثر عرضة للإصابة بأزمة قلبية مبكرة.

ووجد الباحثون خلال الدراسة أن العديد من النساء لا تولى اهتماما لعلامات الإنذار المبكرة للأزمات القلبية مثل الألم والدوخة.

وأضاف الباحثون أن أكثر من 15000 امرأة أصغر من 55 عاماً، يموتون من أمراض القلب فى الولايات المتحدة كل عام، مما يجعلها السبب الرئيسى للوفاة فى هذه الفئة العمرية.

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