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ضبط طالب جامعى أدار 26 صفحة اليكترونية للتحريض على العنف واثارة الفوضى

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ضبط طالب جامعى أدار 26 صفحة اليكترونية للتحريض على العنف واثارة الفوضى ضبط طالب جامعى أدار 26 صفحة اليكترونية للتحريض على العنف واثارة الفوضى

أرشيفية

تمكن ضباط الإدارة العامة للمعلومات والتوثيق بوزارة الداخلية من ضبط أحد القائمين على إدارة 26 صفحة اليكترونية على مواقع التواصل الاجتماعى للتحريض على العنف وإثارة الفوضى.

وكان ضباط الإدارة العامة للمعلومات والتوثيق قد رصدوا وجود صفحة على موقع التواصل الإجتماعى “فيس بوك ” بإسم ( المقاومة الشعبية الصفحة الرسمية) تتضمن عبارات تحريضية ضد رجال الجيش والشرطة ومؤسسات الدولة، والدعوة لاثارة العنف والفوضى.

وعقب تقنين الإجراءات الأمنية اللازمة، تم تتبع الصفحة المشار إليها، وتبين قيام المدعو زياد أيمن جمال الدين وسطاوى (20سنة طالب بجامعة الفيوم) مقيم بدائرة مركز شرطة سنورس بمحافظة الفيوم بإدارة الصفحة .. وتم استهداف المذكور وضبطه بمسكنه، وبحوزته لاب توب وهاتف محمول.

وبفحص جهاز اللاب توب تبين وجود دلائل تشير إلى ارتكابه الواقعة، وأنه قائم على صفحات أخرى بعناوين رابعة نبض الحرية، وحركة ذئاب ضد الإنقلاب – الصفحة الرسمية، وحركة ذئاب ضد الإنقلاب بالفيوم، وفرفشة مع الربعاوية، وثورة الغضب، وعايزة أنزل – ضد العسكر، والحرية لمحمد فايز والمصرى من أحرار إسماعيلية، ومبدعون، والتراس ربعاوى، وشبكة رابعة، وحركة مولوتوف الفيوم، وأساحبتى ربعاوية، واحنا جيل ربعاوى، والمقاومة الشعبية – الصحفة الرسمية، واولتراس نهضاوى بالفيوم، والتراس حازم صلاح أبوإسماعيل، وحركة ضنك بالفيوم، ورابعة فى قلبى، وحكمة، وطلاب ضد الإنقلاب، والشهيد محمود الجبالى، والتراس سياسى، وقناة الحوار الفضائية، والإشتراكيون الثوريون وشبكة ربعاوى.

وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط والتفتيش، اعترف بإدارته تلك الصفحات لنشر الأخبار والوقائع التى ارتكبت فى مختلف المحافظات من حرق وتدمير وتهديدات لضباط الشرطة والأفراد بمديرية أمن الفيوم باستهدافهم وتصفيتهم، وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المذكور واخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.
> أ ش أ

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