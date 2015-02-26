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مباحث تنفيذ الأحكام تنجح فى تنفيذ 25 ألفا و141 حكما قضائيا متنوعا خلال 24 ساعة

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مباحث تنفيذ الأحكام تنجح فى تنفيذ 25 ألفا و141 حكما قضائيا متنوعا خلال 24 ساعة مباحث تنفيذ الأحكام تنجح فى تنفيذ 25 ألفا و141 حكما قضائيا متنوعا خلال 24 ساعة

أرشيفية

قام ضباط الإدارة العامة لمباحث تنفيذ الأحكام بالتنسيق مع قطاع مصلحة الأمن العام بوزارة الداخلية بشن حملة تفتيشية موسعة لضبط الهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية المتنوعة، خاصة الوشيكة السقوط منها.

وأسفرت جهود الحملة – التى شنت تنفيذا لتوجيهات محمد إبراهيم وزير الداخلية وقادها اللواء سيد شفيق مساعد الوزير لقطاع الأمن العام على مدى 24 ساعة – عن تنفيذ 25 ألفا و141 حكما قضائيا متنوعا، شملوا 283 حكم جنايات، و11 ألفا و971 حكم حبس مستأنف، و8081 حكم غرامات و2583 حكم مخالفات.

وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة على حده، واخطار النيابات المختصة لمباشرة التحقيق، وجارى استمرار الحملات لإحكام السيطرة الأمنية وبث الشعور بالأمن والطمأنينة فى نفوس المواطنين.
> أ ش أ

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