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3 انفجارات بالمهندسين وامبابة تسفر عن إصابة شخصين

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3 انفجارات بالمهندسين وامبابة تسفر عن إصابة شخصين 3 انفجارات بالمهندسين وامبابة تسفر عن إصابة شخصين

أرشيفية

وقع صباح اليوم الخميس 3 انفجارات بمنطقة المهندسين وامبابة اسفر عن إصابة شخصين.

قال العميد ايمن حلمي بوزارة الداخلية :”  أن قد وقع انفجارين بشارع جامعة الدول العربية والاخر بشارع السودان  امام  احد شركات الاتصالات مما ادى الي تهشم واجهات المحالات .

واضاف حلمي : انه وقع انفجار ثالث بشارع الوحدة بحى امابة ، موضحًا  أن اشتبه عاملين للنظافة بجسم غريب وقامو بالعبث به مما ادى الى إنفجار العبوة الناسفة بهما وواصابتهما بإصابات خطيرة، وتم نقلهم الى مستشفى إمبابة العام .

وانتقل خبراء المفرقعات، وقوات الحماية المدنية، لمكان الانفجارين، فيما فرضت قوات الأمن كردونا أمنيا بمحيط الحادث، تحسبا لزرع عبوات أخرى بالمنطقة.

 

 

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