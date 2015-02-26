اليوم.. وزيرة التطوير الحضرى والعشوائيات تزور الإسماعيلية

يستقبل اللواء يس طاهر محافظ الإسماعيلية بمكتبه بمقر ديوان عام المحافظة بمنطقة الشيخ زايد، الدكتورة ليلى إسكندر وزيرة الدولة للتطوير الحضرى والعشوائيات، خلال الزيارة المقرر القيام بها لمحافظة الإسماعيلية صباح اليوم الخميس.

ويتضمن برنامج زيارة وزيرة التطوير الحضرى والعشوائيات للإسماعيلية، توقيع بروتوكول للتعاون مع المحافظة، من أجل تنفيذ مشروع تطوير منطقة سوق الجمعة والارتقاء بمستوى هذه المنطقة بما يليق باسم وسمعة محافظة الإسماعيلية، ويبدأ برنامج الزيارة اعتبارًا من الساعة العشرة صباحًا بديوان عام المحافظة.