اليوم.. تدشين حملة لتوفير 4 آلاف فرصة عمل لخريجى التعليم الفنى بكفر الشيخ

أكد المهندس حسن دخيل وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ أن الدكتور أسامة حمدى محافظ كفر الشيخ سيدشن حملة إعلامية خلال المجلس التنفيذى ظهر اليوم لتوفير 4 آلاف فرصة عمل لخريجى التعليم الفنى فى القطاع الخاص بالتعاون مع إدارة الإعلام بمديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ، بحضور المهندس أحمد عثمان رئيس الإدارة المركزية للتعليم الفنى نائباً عن الدكتور محمد يوسف نائب الوزير والمهندس صفوت صلاح نوار مدير الوحدة المركزية لتيسير الانتقال لسوق العمل والمهندس هشام الخطيب مسئول التوظيف بالوحدة المركزية لتيسير الانتقال لسوق العمل.

وأضاف المهندس حسن دخيل أن وحدة تيسير الانتقال لسوق العمل برئاسة الدكتور محمود رمضان مدير الوحدة ومؤمن يحيى عبد العزيز "مسئول التوظيف ومعلومات سوق العمل"، تمكنت من توفير أكثر من 4 آلاف فرصة عمل لخريحى الدبلومات الفنية بالقطاع الخاص براتب ما بين 1200 و1600 جنيه، بالإضافة للتأمين على الحاصل على الوظيفة وبعض الشركات توفر الإقامة الكاملة ووجبة غذاء.

وأشار وكيل الوزارة إلى أن أكثر الشركات الخاصة وفرت فرص العمل فى مجال الأغذية وهذه الوظائف فى محافظات متعددة.