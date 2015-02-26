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المتحدث باسم مستقبل وطن يجتمع بهيئة مكتب مركز تلا بالمنوفية

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المتحدث باسم مستقبل وطن يجتمع بهيئة مكتب مركز تلا بالمنوفية المتحدث باسم مستقبل وطن يجتمع بهيئة مكتب مركز تلا بالمنوفية
اجتمع مساء أمس الأربعاء، هشام القاضى أمين الإعلام والمتحدث الرسمى لحزب مستقبل وطن بهيئة مكتب مركز تلا بمحافظة المنوفية، بحضور مرشح الحزب بالمركز المهندس"فخرى طايل".
>جاء هذا فى إطار دراسة سبل الدعم للعملية الانتخابية والوقوف على أهم مشكلات مركز تلا.

وبدأ هشام القاضى بطرح الحلول بموافقة من اللواء"عادل لبيب"وزير التنمية المحلية لرصف أحد الطرق الرئيسية المهمة بمركز تلا،كما أبدى القاضى سعادته باللقاء وبأعضاء هيئة المكتب كل بصفته وشخصه، معبراً عن اعتزازه بشكل خاص بمجموعة عمل مركز تلا لما يبذلونه من جهود واضحة للنهوض بالحزب وبالوطن بشكل عام، كما تمنى لهم كل التوفيق والنجاح دائما وأشاد بكامل فريق العمل بقيادة أكمل عشيش أمين المركز.

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