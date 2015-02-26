حى المنتزة بالإسكندرية يشن حملة لضبط غسيل السيارات بالشوارع

شن حى المنتزه أول بمحافظة الإسكندرية، حملة لإزالة مواتير غسيل السيارات، وذلك استجابة إلى الشكوى المقدمة من أهالى شارع العاشر من رمضان بسيدى بشر قبلى من انتشار البلطجية الذين يقومون بغسيل السيارات فى الشوارع .

كما تمت إزالة كافة إشغالات الطريق المعوقة للمارة بشارع العاشر من رمضان، وذلك لمنع التعدى على الطريق العام.

كما جاءت الحملة أيضا استجابة للشكوى المقدمة من مديرة مدرسة النورس بمنطقة الشمعدان بالدخيلة القبلية بتراكم القمامة فى المنطقة حول المدرسة، وقامت الأجهزة التنفيذية بحى العجمى بالتوجه إلى المدرسة لرفع القمامة حول سور المدرسة وتنظيف وتطهير المنطقة، كما أكد علاء يوسف رئيس الحى بأن العمل مستمر، وخاصة فى مجال النظافة للوصول إلى حى بلا قمامة.