محافظ الوادى الجديد يوافق على إدخال نظم الرى المطور لـ10 آبار زراعية

وافق اللواء محمود عشماوى محافظ الوادى الجديد على إنهاء الإجراءات الخاصة بتطبيق نظم الرى الحديثة والمطورة على عدد 10 آبار بالمحافظة بواقع بئرين بكل مركز لتطبيق نظم الرى الحديثة عليها وذلك بعد موافقة كتابية من القائمين على روابط الآبار التى تم اختيارها.

وأكد المحافظ على أن تطبيق النظم الحديثة فى الرى يهدف إلى ترشيد المياه والحفاظ على الخزان الجوفى وتقليل الإهدار من مياه الآبار وأن المحافظة لديها خطط طموحة لنشر نظم الرى الحديثة بها مشيرا إلى أنه سوف يتم تقسيط المبالغ المالية المستحقة لتركيب نظم الرى الحديثة على مدار 30 عاما لمزارعى المحافظة.