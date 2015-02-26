أخبار عاجلة

هيجوايين: يوم برشلونة السيء في باريس لن يتكرر -
ستامفورد بريدج يحتضن قمة الأسبوع بين تشيلسي والسيتي -
الجمارك: التنسيق مع الجهات الأمنية والضرائب في عمليات الربط الإلكتروني -
منى برنس تشكر المتضامنين معها وتهدد طلاب الصور والفيديو -
«إي فاينانس» تعقد المؤتمر الخامس للدفع والتحصيل الإلكتروني -
وفاة سجين داخل قسم شرطة بقنا.. وأسرته تتهم الأمن -
وزير القوى العاملة يشارك في اجتماع المجالس الاقتصادية ببيروت -
اليوم.. بدء قبول طلبات راغبي العمل بإحدى دول الخليج -
غدًا.. بروتوكول تعاون بين الحرف اليدوية وجوميا لتسويق المنتجات -
فيديو| الأرصاد تحذر: انخفاض في درجات الحرارة ونشاط للرياح -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

محافظ الوادى الجديد يوافق على إدخال نظم الرى المطور لـ10 آبار زراعية

Google+ Print
محافظ الوادى الجديد يوافق على إدخال نظم الرى المطور لـ10 آبار زراعية محافظ الوادى الجديد يوافق على إدخال نظم الرى المطور لـ10 آبار زراعية
وافق اللواء محمود عشماوى محافظ الوادى الجديد على إنهاء الإجراءات الخاصة بتطبيق نظم الرى الحديثة والمطورة على عدد 10 آبار بالمحافظة بواقع بئرين بكل مركز لتطبيق نظم الرى الحديثة عليها وذلك بعد موافقة كتابية من القائمين على روابط الآبار التى تم اختيارها.

وأكد المحافظ على أن تطبيق النظم الحديثة فى الرى يهدف إلى ترشيد المياه والحفاظ على الخزان الجوفى وتقليل الإهدار من مياه الآبار وأن المحافظة لديها خطط طموحة لنشر نظم الرى الحديثة بها مشيرا إلى أنه سوف يتم تقسيط المبالغ المالية المستحقة لتركيب نظم الرى الحديثة على مدار 30 عاما لمزارعى المحافظة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365