القبض على أحد كوادر الإخوان لتحريضه على العنف بالبحيرة

تمكنت منذ قليل، الأجهزة الأمنية بالبحيرة، برئاسة اللواء محمد فتحى إسماعيل، مساعد وزير الداخلية لأمن البحيرة، من ضبط أحد كوادر جماعة الإخوان الإرهابية وبحوزتهم منشورات خاصة بتنظيم الإخوان الإرهابى.

جاء ذلك خلال الحملة المكبرة لضبط قيادات وكوادر الجماعة الإرهابية وأعوانهم المتهمين فى قضايا كثيرة أبرزها حرق ديوان عام مبنى محافظة البحيرة وحرق مركز شرطة حوش عيسى والتحريض على العنف.

وكان قد تمكن ضباط إدارة البحث الجنائى برئاسة اللواء دكتور أشرف عبد القادر من ضبط كل من "سيف الإسلام حسن محمد سيف النصر" طالب ومقيم قرية الكدوة دائرة المركز المطلوب ضبطه وإحضاره فى عدد ( 5 ) قضايا "تحريض على التظاهر وأعمال عنف" آخرها القضية 5357/2015 إدارى مركز شرطة الدلنجات.

وضبط بحوزته عدد ( 3 ) لافتات من القماش مدون عليها حركة الطلاب ضد الانقلاب، لا لفاتورة الكهرباء لا لفاتورة المياه، صورة للرئيس المعزول وتحرر المحضر 1743/2015 إدارى مركز الدلنجات.