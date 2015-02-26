أخبار عاجلة

هيجوايين: يوم برشلونة السيء في باريس لن يتكرر -
ستامفورد بريدج يحتضن قمة الأسبوع بين تشيلسي والسيتي -
الجمارك: التنسيق مع الجهات الأمنية والضرائب في عمليات الربط الإلكتروني -
منى برنس تشكر المتضامنين معها وتهدد طلاب الصور والفيديو -
«إي فاينانس» تعقد المؤتمر الخامس للدفع والتحصيل الإلكتروني -
وفاة سجين داخل قسم شرطة بقنا.. وأسرته تتهم الأمن -
وزير القوى العاملة يشارك في اجتماع المجالس الاقتصادية ببيروت -
اليوم.. بدء قبول طلبات راغبي العمل بإحدى دول الخليج -
غدًا.. بروتوكول تعاون بين الحرف اليدوية وجوميا لتسويق المنتجات -
فيديو| الأرصاد تحذر: انخفاض في درجات الحرارة ونشاط للرياح -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

القبض على أحد كوادر الإخوان لتحريضه على العنف بالبحيرة

Google+ Print
القبض على أحد كوادر الإخوان لتحريضه على العنف بالبحيرة القبض على أحد كوادر الإخوان لتحريضه على العنف بالبحيرة
تمكنت منذ قليل، الأجهزة الأمنية بالبحيرة، برئاسة اللواء محمد فتحى إسماعيل، مساعد وزير الداخلية لأمن البحيرة، من ضبط أحد كوادر جماعة الإخوان الإرهابية وبحوزتهم منشورات خاصة بتنظيم الإخوان الإرهابى.

جاء ذلك خلال الحملة المكبرة لضبط قيادات وكوادر الجماعة الإرهابية وأعوانهم المتهمين فى قضايا كثيرة أبرزها حرق ديوان عام مبنى محافظة البحيرة وحرق مركز شرطة حوش عيسى والتحريض على العنف.

وكان قد تمكن ضباط إدارة البحث الجنائى برئاسة اللواء دكتور أشرف عبد القادر من ضبط كل من "سيف الإسلام حسن محمد سيف النصر" طالب ومقيم قرية الكدوة دائرة المركز المطلوب ضبطه وإحضاره فى عدد ( 5 ) قضايا "تحريض على التظاهر وأعمال عنف" آخرها القضية 5357/2015 إدارى مركز شرطة الدلنجات.

وضبط بحوزته عدد ( 3 ) لافتات من القماش مدون عليها حركة الطلاب ضد الانقلاب، لا لفاتورة الكهرباء لا لفاتورة المياه، صورة للرئيس المعزول وتحرر المحضر 1743/2015 إدارى مركز الدلنجات.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365