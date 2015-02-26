الانتخابات البرلمانية فى ورشة عمل بمكتبة الإسكندرية الأحد المقبل

تنظم وحدة العلوم الاجتماعية بمكتبة الإسكندرية ورشة عمل بعنوان «الانتخابات البرلمانية.. خطوة بخطوة»، تديرها الدكتورة ميادة عبد القادر إسماعيل؛ مدرس القانون العام بكلية الحقوق - جامعة الإسكندرية، وذلك فى إطار حرص المكتبة الرئيسية بمكتبة الإسكندرية على رفع الوعى لدى جمهورها.

وتأتى الورشة فى سياق الاستعداد للانتخابات البرلمانية المقبلة؛ حيث تتضمن مقدمة حول أشكال الانتخابات، ودور البرلمان فى الحياة السياسية، يليها نموذج محاكاة لعملية الانتخابات، بهدف رفع الوعى لدى الجمهور بأهمية البحث عن معلومات عن المرشحين وبرامجهم قبل اتخاذ قراراتهم الانتخابية.

وسوف تكون ورشة العمل مصحوبة بترجمة للغة الإشارة الخاصة بالصم والبكم، وذلك يوم الأحد 1مارس2015، فى تمام الساعة الرابعة عصرًا بقاعة الأغراض المتعددة، بمركز مؤتمرات، مكتبة الإسكندرية. ويصاحب ورشة العمل أيضًا عرض لمختارات من الكتب المتاحة بالمكتبة عن الانتخابات البرلمانية .