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تسرب جديد في مفاعل "فوكوشيما" الياباني.. والخبراء يستقصون أسبابه

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تسرب جديد في مفاعل "فوكوشيما" الياباني.. والخبراء يستقصون أسبابه تسرب جديد في مفاعل "فوكوشيما" الياباني.. والخبراء يستقصون أسبابه

كتب : الأناضول منذ 28 دقيقة

أكدت شركة كهرباء طوكيو، المشغلة لمفاعل فوكوشيما الياباني، أنَّ تسرباً للمياه المشعة حدث في أحد الأحواض الفولاذية المصنوعة حديثاً، قامت الشركة على إثرها بنقل المياه المشعة في الحوض إلى حوض آخر.

ويكثف الخبراء في المفاعل جهودهم للوقوف على أسباب التسرب حسب ما أوضحته الشركة المٌشغلة.

يذكر أن زلزالًا ضرب شمال شرق اليابان بقوة تسع درجات على مقياس ريختر، في مارس عام 2011، وتسبب بموجات أدت إلى حدوث تسرب إشعاعي من مفاعل فوكوشيما، وصف بأنه "أسوأ تسرب إشعاعي"، يشهده العالم بعد 25 عامًا من التسرب، الذي حدث في مفاعل "تشرنوبل" في أوكرانيا إبان الحكم السوفيتي.

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