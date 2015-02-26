اليوم..نظر 20 طعنا على مرشحى قيادات الحزب الوطنى بالبحيرة

تنظر محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية الدائرة الأولى بالبحيرة، برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة اليوم الخميس، فى جلسة ساخنة 20 طعنا معظمها على قرار لجنة الانتخابات بقبول أوراق ترشيح قيادات الحزب الوطنى المنحل بالبحيرة، منهم إبراهيم عبد الفتاح عجلان بحجة أنه ممن صدر ضدهم حكم فى القضية الشهيرة بنواب القروض وعادل جادالله شعلان بحجة أنه يوزع على الناخبين بوتاجازات وغسلات ورحلات عمرة ومن قيادات الحزب الوطنى المنحل، وسناء أنور وحمدى غزال ومحمد غنيم ومحمد تمراز وحسام الصيرفى وغيرهم.

وقال الطاعنون إن أعضاء الحزب الوطنى أفسدوا الحياة السياسية، وأن حل الحزب الوطنى من المحكمة الإدارية العليا لم يقصد به فقط الحزب كشخصية معنوية بل كل من ينتمى إليه.

كما شملت الطعون أيضا الطعن على مرشح حزب النور أبو زيد متولى حسانين فودة بدعوى أنه من حزب دينى هو حزب النور، الذى كان مساندا لحزب الحرية والعدالة للإخوان المسلمين ولاستغلاله المساجد فى الدعاية الانتخابية .

كما شملت الطعون كذلك استبعاد بعض قيادات الجهاز المركزى للمحاسبات بحجة عدم تقديمهم لاستقالاتهم، وكذلك طعون ممن حصل على شهادة التجنيد بالإعفاء منها دون أدائها فعلا لتجاوزه السن المقررة، ومن هم حاصلون على ثانية إعدادى ومحو الأمية، وأيضا تضارب الكشف الطبى عن بعض المستبعدين .