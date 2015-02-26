توقيف سورى فى مستشفى ببيروت لمشاركته فى معارك ضد الجيش اللبنانى

أوقفت القوى الأمنية اللبنانية مساء اليوم الأربعاء ، السورى حسين غرلى فى احد مستشفيات البقاع شرق لبنان بسبب مشاركته فى معارك ضد الجيش اللبنانى.

وذكرت"الوكالة الوطنية للاعلام" اللبنانية الرسمية أن دورية من القوى الأمنية اللبنانية فى البقاع أوقفت السورى حسين غرلى فى أحد مستشفيات البقاع، وكان تم تهريبه منذ شهرين تقريبا من جرود عرسال وهو مصاب برأسه.

وأضافت الوكالة أن الموقوف اعترف بأنه شارك فى معارك فى رأس بعلبك ضد الجيش اللبنانى.

>