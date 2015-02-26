رئيس مصلحة الجمارك: 25% تخفيض على المنتجات المصرية لروسيا

أكد الدكتور مجدى عبد العزيز رئيس مصلحة الجمارك المصرية، أنه ليس هناك أية إعفاءات على المنتجات المصرية المصدرة لروسيا، ولكن تحصل على تخفيض يصل إلى 25 % من التعريفة الجمركية للمنتجات المصرية وفقا لنظام الأفضليات المعمول به بين الدول المتقدمة والدول النامية، وذلك يعطى أفضلية للصادرات المصرية.

وأضاف الدكتور مجدى عبد العزيز، فى تصريح صحفى، أنه لم يتم تحديد تعريفة جمركية محددة للمنتجات الروسية لمصر أو العكس، وإذا تم طرح الأمر سيكون من خلال لجان التنسيق التجارى بين البلدين وتكتفى مصلحة الجمارك بتنفيذ التعليمات فى حال صدورها.