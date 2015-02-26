أم تقتل ابنها لتتمكن من ممارسة الرذيلة مع عشيقها فى العريش

كشفت مباحث شمال سيناء لغز العثور على جثة طفل لفظتها أمواج البحر قبل أيام على شاطئ العريش، وتبين أن والدته قتلته أثناء محاولتها تخديره لتتمكن من ممارسة الرذيلة مع بائع متجول.

وقال مصدر أمنى بمديرية أمن شمال سيناء اليوم الخميس، إن مباحث شمال سيناء تمكنت من التوصل إلى خيوط الجريمة، وألقت الليلة الماضية القبض على المدعو "محمد ن إ"، 21 عاما، بائع متجول مقيم بحى الصفا، والمدعوة "سارة م ر ع"، 26 عاما، مقيمة بحى العبور بالعريش، ولها محل إقامة آخر بمحافظة بنى سويف، لقيامهما بتاريخ 21 الجارى بقتل الطفل "مصطفى س س د"، 6 سنوات، نجل المتهمة الأخيرة من زوجها المدعو "سلامة س د"، المحبوس بسجن العريش المركزى.

وتبين من التحقيقات أنها قامت بتنفيذ جريمتها عن طريق إعطاء الطفل جرعة مخدر زائدة داخل زجاجة مياه غازية حتى يتمكنا من ممارسة الرذيلة معاً بإحدى الشاليهات المفروشة. وعندما فارق الطفل الحياة قام المتهم الأول بمساعدة والدة الطفل من التخلص منه عن طريق إلقائه سوياً فى البحر، وقد اعترف المتهمان بارتكابهما الجريمة، وتمت إحالتهما للنيابة العامة.



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الأم قاتلة ابنها بالعريش



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عشيق الأم والمشارك فى جريمة القتل



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الأم وعشيقها



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الأم قاتلة ابنها