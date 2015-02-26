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اليوم.. نظر محاكمة 51 متهما بـ"اقتحام قسم شرطة حلوان"

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اليوم.. نظر محاكمة 51 متهما بـ"اقتحام قسم شرطة حلوان" اليوم.. نظر محاكمة 51 متهما بـ"اقتحام قسم شرطة حلوان"
تستأنف محكمة جنايات القاهرة والمنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة برئاسة المستشار حسن فريد، اليوم الخميس، نظر جلسات محاكمة 51 متهما فى أحداث اقتحام قسم شرطة حلوان والتى أسفرت عن مقتل 3 ضباط شرطة و3 مواطنين وإصابة 19 آخرين.

كان المستشار هشام بركات النائب العام قد وافق على إحالة 51 متهما إلى محكمة الجنايات واستبعدت النيابة 43 متهما آخرين من قرار الاتهام لعدم كفاية الأدلة الجنائية، والأمر بضبط وإحضار متهمين اثنين هاربين وتمت إحالة المتهمين المحبوسين على ذمة القضية.

أد قرار الاتهام وأدلة الثبوت المستشار طارق أبو زيد المحامى العام الأول لنيابة جنوب القاهره الكلية وباشر التحقيق شريف أشرف رئيس النيابة.

وكشفت التحقيقات أن المتهمين قاموا يوم 14 أغسطس الماضى بالتوجه إلى قسم شرطة حلوان وأقاموا سواتر حجرية وتحصنوا وراءها ورشقوا القسم بالحجارة وقنابل المولوتوف وإطارات الكاوتشوك المشتعلة وأسطوانات الغاز، ثم أطلقوا وابلا من الأعيرة النارية على ضباط الشرطة والمواطنين المتواجدين فى القسم فقتلوا المجنى عليهم عمدا مع سبق الإصرار وأصابوا 19 من رجال الشرطة والمواطنين وأحدثوا بهم عاهات مستديمة، وأحرقوا مبنى القسم بالكامل و20 سيارة شرطة و3 سيارات خاصة.

وتضمنت أدلة الإثبات مقاطع صورها أحد المواطنين شوهد فيها بعض المتهمين حاملين الأسلحة النارية والبعض الآخر يصنع قنابل المولوتوف.

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مصر 365

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