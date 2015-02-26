اليوم.. مؤتمر صحفى للإعلان عن تطورات العمل بقناة السويس الجديدة

يعقد اللواء أركان حرب كامل الوزير، رئيس أركان حرب الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، مؤتمرا صحفيا، اليوم الخميس، بموقع أعمال توسعة وتعميق تفريعة البلاح الغربية، لإعلان نتائج تطورات العمل بمشروع حفر قناة السويس الجديدة.

وقال اللواء أركان حرب كامل الوزير رئيس أركان الهيئة الهندسية للقوات المسلحة فى مؤتمر صحفى الاسبوع الماضى بتفريعة البلاح بالقطاع الشمالى للمشروع: "رفعت المعدات الهندسية 200 مليون متر مكعب من الرمال فى مرحلة الحفر الجاف، فيما رفعت الكراكات 64 مليون متر مكعب من الرمال المحملة بالرمال".

وأضاف الوزير أن الحفر بالمعدات الهندسية وصل إلى نسبة 87% من المستهدف إنهائه، فيما أنهت الكراكات 25% من المستهدف لعملها، وأنهت معدات الحفر الهندسى مسار قناة السويس الجديدة بين نقطتى البلاح والدفرسوار، بطول 35 كيلو متر، بالإضافة إلى أربعة كيلو متر لقنوات الاتصال الفرعية بين المجرى الملاحى لقناة السويس والقناة الجديدة.