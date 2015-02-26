بدء المناورات العسكرية المشتركة بين كوريا الجنوبية وأمريكا الشهر المقبل

أعلنت قيادة القوات المشتركة اليوم الثلاثاء إن جيشي كوريا الجنوبية والولايات المتحدة الأمريكية سوف يجريان المناورات العسكرية المشتركة الشهر المقبل.

ونقلت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية عن قيادة القوات المشتركة القول إن نحو 10 آلاف جندي من كوريا الجنوبية و8600 جندي أمريكي سوف يشاركون في التدريبات المعروفة باسم “كي ريزولف”، وهي تدريبات قيادة تهدف لتحسين عمليات القوات المشتركة وقدراتها القتالية. ومن المقرر أن تمتد التدريبات من 1 إلى 13 مارس المقبل.

وقال الجنرال كورتيس سكاباروتي، الذي يترأس قيادة القوات المشتركة “من المهم الحفاظ على مهارتنا العالية في أداء المهام الرئيسية مع التدريبات على السيناريوهات المختلفة”.

ومن المقرر أن تجرى القوات الأمريكية والكورية الجنوبية مناورات أخرى تحمل اسم “فول إيجل” ابتداء من الثاني من مارس المقبل حتى 24 إبريل المقبل.

وسوف تشمل المناورات تدريبات جوية وبحرية وبرية، وسوف يشارك فيها 200 ألف جندي كوري جنوبي و3700 جندي أمريكي.

وقالت يونهاب إن كوريا الشمالية تطلق تهديدات يومية تقريبًا ضد هذه التدريبات، التي تراها بمثابة “بروفة” للقيام بعملية غزو.

وقالت كوريا الجنوبية وأمريكا إن التدريبات السنوية ذات طبيعة دفاعية، وتهدف لتعزيز استعداد القوات لموجهة أي غزو محتمل من جانب كوريا الشمالية.

الألمانية