ضباط شرطة أمريكيين يقتلون مزارعا مكسيكيًا رشقهم بالحجارة بـ17 طلق ناري

قالت الشرطة، الأربعاء، إن ضباط الشرطة، الذين قتلوا مزارعًا مكسيكيًا بالرصاص في ولاية واشنطن بعد أن رشقهم بالحجارة، أطلقوا 17 طلقة وضربوه خمس أو ست مرات في حادث تم تصويره وأثار احتجاجات.

وكان أنطونيو زامبرانو مونتيس، 35 عامًا، وهو مزارع عاطل عن العمل من ولاية ميتشواكان المكسيكية، قتل في وقت سابق هذا الشهر في باسكو، وهي مدينة يقطنها نحو 68 الف شخص بولاية واشنطن، بعد أن رشق الضباط بالحجارة وحاول الفرار.

وأثار مقتله احتجاجات لمتظاهرين اتهموا شرطة باسكو بالإفراط في استخدام الأساليب العدوانية في التعامل مع الجالية ذات الأصول اللاتينية.

وقالت الشرطة إن القتيل رشق الضباط بالحجارة وتجاهل أوامر للاستسلام قبل إطلاق النار عليه وإن إطلاق قنبلة صوت لم يردعه.

وجرى وقف الضباط الثلاثة الضالعين في الحادث واحدهم من أصول لاتينية عن العمل انتظارا لنتائج تحقيق داخلي.