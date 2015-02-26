أخبار عاجلة

هيجوايين: يوم برشلونة السيء في باريس لن يتكرر -
ستامفورد بريدج يحتضن قمة الأسبوع بين تشيلسي والسيتي -
الجمارك: التنسيق مع الجهات الأمنية والضرائب في عمليات الربط الإلكتروني -
منى برنس تشكر المتضامنين معها وتهدد طلاب الصور والفيديو -
«إي فاينانس» تعقد المؤتمر الخامس للدفع والتحصيل الإلكتروني -
وفاة سجين داخل قسم شرطة بقنا.. وأسرته تتهم الأمن -
وزير القوى العاملة يشارك في اجتماع المجالس الاقتصادية ببيروت -
اليوم.. بدء قبول طلبات راغبي العمل بإحدى دول الخليج -
غدًا.. بروتوكول تعاون بين الحرف اليدوية وجوميا لتسويق المنتجات -
فيديو| الأرصاد تحذر: انخفاض في درجات الحرارة ونشاط للرياح -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

ربة منزل تتهم طليقيها الأول والثانى بإحراق مسكنها بالوادى الجديد

Google+ Print
ربة منزل تتهم طليقيها الأول والثانى بإحراق مسكنها بالوادى الجديد ربة منزل تتهم طليقيها الأول والثانى بإحراق مسكنها بالوادى الجديد
قامت ربة منزل بمركز الفرافرة بالوادى الجديد بتحرير محضر ضد طليقيها الأول والثانى حيث اتهمتهما بحرق غرفة بمنزلها، ونتج عن الحريق تلفيات بالمنزل، وعللت اتهامها لهما لوجود خلافات أسرية وقضايا منظورة أمام القضاء بقصد ترهيبها للتنازل عن تلك القضايا.

تم تعيين الحراسة اللازمة بمحل الواقعة، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 257 إدارى مركز شرطة الفرافرة لسنة 2015م.

كان قد ورد إخطار للواء نبيل العشرى مدير أمن الوادى الجديد يفيد بقيام ربة منزل تدعى "ن.ع.م.ع" 35 سنة مقيمة دائرة مركز الفرافرة بتحرير محضر ضد طليقها الأول ويدعى "ح.م.م.ح" عامل مقيم دائرة المركز، وطليقها الثانى ويدعى "ر.م.س" مقيم دائرة المركز، حيث اتهمتهما بحرق مسكنها لوجود خلافات أسرية بينهم، وتمت معاينة موقع الحريق وتحرر محضر بالواقعة وتمت إحالته إلى النيابة العامة التى تباشر التحقيق.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365