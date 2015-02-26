ربة منزل تتهم طليقيها الأول والثانى بإحراق مسكنها بالوادى الجديد

قامت ربة منزل بمركز الفرافرة بالوادى الجديد بتحرير محضر ضد طليقيها الأول والثانى حيث اتهمتهما بحرق غرفة بمنزلها، ونتج عن الحريق تلفيات بالمنزل، وعللت اتهامها لهما لوجود خلافات أسرية وقضايا منظورة أمام القضاء بقصد ترهيبها للتنازل عن تلك القضايا.

تم تعيين الحراسة اللازمة بمحل الواقعة، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 257 إدارى مركز شرطة الفرافرة لسنة 2015م.

كان قد ورد إخطار للواء نبيل العشرى مدير أمن الوادى الجديد يفيد بقيام ربة منزل تدعى "ن.ع.م.ع" 35 سنة مقيمة دائرة مركز الفرافرة بتحرير محضر ضد طليقها الأول ويدعى "ح.م.م.ح" عامل مقيم دائرة المركز، وطليقها الثانى ويدعى "ر.م.س" مقيم دائرة المركز، حيث اتهمتهما بحرق مسكنها لوجود خلافات أسرية بينهم، وتمت معاينة موقع الحريق وتحرر محضر بالواقعة وتمت إحالته إلى النيابة العامة التى تباشر التحقيق.