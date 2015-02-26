"تموين سوهاج" يضبط مصنعا للسجائر والمعسل من مواد مجهولة المصدر

تمكنت إدارة مباحث تموين سوهاج برئاسة العقيد محمد نصحى مدير إدارة مباحث التموين بإشراف اللواء إبراهيم صابر مساعد الوزير مدير أمن سوهاج من ضبط مصنع لإنتاج المعسل والسجائرة بدائرة قسم أول سوهاج.

ترجع الواقعة عقب ورود معلومات أكدت صحتها التحريات عن قيام أحد الأشخاص بإدارة مصنع لإنتاج السجائر والمعسل بأنواعه واستخدام علامات تجارية مسجلة ومملوكة للغير.

وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث برئاسة العقيد محمد نصحى مدير إدارة مباحث التموين والرائد حاتم عسكر ضابط الإدارة.

وأسفرت الجهود عن ضبط "أحمد.ا.ع.م" 48 عاما صاحب مصنع لإنتاج المعسل والسجائر يقيم دائرة قسم أول سوهاج، وذلك لإدارته مصنع بدون ترخيص واستخدامه أسماء وعلامات تجارية مسجلة ومملوكة للغير "معسل سلوم ومعسل قص البرج ومعسل زغلول وتبغ لتصنيع السجائر"، واستخدام مواد مجهولة المصدر فى عملية التصنيع وكتابة بيانات وهمية على المنتجات، ومخالفة اشتراطات النظافة الصحية التى يجب توافرها فـى المنشآت الصناعية، بالمخالفة للقوانين والقرارات التموينية المنظمة فـى هذا الشأن.

وتابعت جهود الضبط أنه تتم إعادة طرح هذه المنتجات فى الأسواق بعيداً عن أعين الأجهزة الرقابية محققاً من وراء ذلك مكاسب مالية غير مشروعة، بحوزته عدد 6595 عبوة معسل معدة للبيع وعدد 600 كجم معسل معد للتعبئة وعدد 450 كجم تبغ سجائر معد للتعبئة، وعدد 20 كجم عسل جلوكوز وعدد 90 كجم معسل خام، وعدد 30000 عبوة فارغة، وعدد 4 أسطوانة بوتاجاز، وعدد 2 صفيحة تستخدم فى عملية التصنيع، وعدد 3 موازين مختلف الأنواع، وعدد 40 كجم بلاستيك شفاف، وعدد 1000 استيكر يوضع على العبوات المعبأة، وعدد 4 مسدس لحام، وعدد 3 ماكينة لحام، وعدد 2 كجم شمع أبيض، وعدد 1500 علامة مائية مدون عليها خاضعة للضريبة.

وبمواجهة المتهم أعترف بحيازته للمضبوطات بقصد التربح وتم التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية قبل المتهم المضبوط، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 3497 جنح مركز سوهاج لسنة 2015، وجارى العرض على النيابة العامة للتصرف.