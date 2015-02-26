ديلى ستار: ثلث البريطانيات تمر عليهن 3أيام دون الاستحمام أو غسيل الوجه

يمكن أن يمر على ثلث النساء البريطانيات 3 أيام كاملة دون أن تلامس المياه وجوههن وأجسادهن على الإطلاق، جاء ذلك فى دراسة مسحية عن العادات الصحية شملت 2021 من النساء اللاتى تتراوح أعمارهم بين (18 و50) عاما.

واحدة من كل 8 نساء لا تغسل أسنانها قبل النوم..

>وفقا لموقع ديلى ستار فإن الدراسة التى تمت أساسا لتقييم عادات النظافة الشخصية وأجراها باحثون فى إحدى شركات منتجات العناية بالبشرة فى بريطانيا، وكشفت أن 4 من بين كل 5 نساء لا تستحم كل يوم، كما أن 63% من السيدات المشاركات يتملكهن الكسل لدرجة أنهن ينزعجن من إزالة المكياج قبل الذهاب من السرير، كما أن واحدة من كل 8 نساء لا تغسل أسنانها قبل النوم.

أهمية النظافة الشخصية..

>دائما ما يقول أطباء الجلدية والعناية بالبشرة أن غسيل الوجه بصورة يومية والاستحمام يزيد من نضارة البشرة ويساعد على النشاط والوقاية من الأمراض، كما أن غسيل الأسنان مهمة حيوية للحفاظ على صحة الأسنان ومنع التسوس وإعطاء الابتسامة مظهرا جذابا، وإزالة المكياج قبل النوم أساسى للحفاظ على البشرة من الالتهابات نتيجة التعرض لفترة طويلة للمواد الكيماوية فى المكياج.

أسباب الإهمال فى النظافة الشخصية..

>حلل الباحثون فى الدراسة الأسباب التى جعلت النساء يهملن فى نظافتهن الشخصية، وكشفت أنها تتراوح بين ضيق الوقت، والكسل فى 57% من الحالات، ونقص الثقافة الصحية وعدم الانتباه إلى أهمية النظافة ومنها غسيل الوجه وتفريش الأسنان وإزالة المكياج قبل النوم.

المثير أن 89% من النساء أخبرن أنهن يردن تغيير حياتهن والاهتمام بالنظافة الشخصية وتعللن بالظروف المختلفة.

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