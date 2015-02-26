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ليليان داوود: من أنا حتى أشوه سمعة مصر؟

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ليليان داوود: من أنا حتى أشوه سمعة مصر؟ ليليان داوود: من أنا حتى أشوه سمعة مصر؟

ردًا على الانتقادات التي وجهت لها عقب التعليق على حكم المحكمة بحبس الناشط السياسي علاء عبد الفتاح، ومجموعة من النشطاء السياسيين 5 سنوات، قالت الإعلامية ليليان داوود، إنها حريصة على بقاء ووحدة مؤسساتها؛ نظرًا لأهميتها في ظل الظروف الراهنة بالمنطقة.

وأضافت داوود خلال مداخلة هاتفية على فضائية «النهار» أمس الأربعاء، أن الشعب المصري والعربي، يأمل أن تعبر مصر كافة التحديات التي تواجهها، متابعة: «تعرضت لسباب من شخصيات تدّعي الوطنية والانتماء للرئيس عبد الفتاح ، وهؤلاء هم من شوهوا سمعة مصر»، وفقا لقولها.

وتعقيبا على اتهامها بتشويه سمعة مصر، أبدت رفضها لهذا الاتهام، قائلة: «أنا مين كي أشوه سمعة مصر» .

ونفت ما يتردد بشأن وجود مشكلات مع المهندس نجيب ساويرس مالك قنوات أون تي في، مؤكدة على استمرار عرض برنامجها في المواعيد المقررة له.

تجدر الإشارة إلى اجتياح الغضب لصفحات موقع تويتر، ردًا على الإعلامية ليليان داوود بعد تعقيبها على الحكم الذي صدر بحق الناشط السياسي علاء عبدالفتاح.
> وكانت «داوود» قد غرّدت عبر حسابها على تويتر قائلة: «شباب ما تخلوا شيء يحبطكم.. الشعب ده ياما شاف وكمل، بإيدكم سلاح اسمه إرادة الحياة وجلادكم مش بإيده إلا أن يحاول سلبها منكم.. تمسكوا بها».

من جهة أخرى، أعلن العديد من الاعلاميين والنشطاء تضامنهم مع الإعلامية اللبنانية مثل ريم ماجد ودينا عبد الرحمن.

 

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أونا

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