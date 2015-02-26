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مقتل عشرات العوائل التابعة لتنظيم "داعش "بقصف التحالف الدولى جنوب الموصل

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مقتل عشرات العوائل التابعة لتنظيم "داعش "بقصف التحالف الدولى جنوب الموصل مقتل عشرات العوائل التابعة لتنظيم "داعش "بقصف التحالف الدولى جنوب الموصل
أعلن مصدر صحى فى مدينة الموصل أمس الأربعاء مقتل 13 عائلة تابعة لتنظيم داعش اثر قصف جوى قامت به قوات التحالف الدولى خلال الـ 48 ساعة الماضية.

وقال المصدر لوكالة الانباء الالمانية، إن" القصف الجوى المكثف للتحالف الدولى تسبب بمقتل 13 عائلة مكونة من 46 مدنيا من عناصر وأطفال وزوجات تنظيم "داعش " فى ناحية القيارة والشورى جنوب الموصل"400 كلم شمال بغداد".
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