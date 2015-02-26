بالفيديو.. أمريكى يرى أسرته بعين إلكترونية بعد 10 سنوات من العمى

رجل أعمى يتمكن من رؤية عائلته لأول مرة منذ 10 سنوات، وذلك بعد أن زرع له الأطباء عينا إلكترونية جديدة، لتعوضه عن فقدان البصر بسبب التهاب الشبكية التصبغى.

وفقا لموقع ميديكال نيوز توداى فإن الأطباء فى مايو كلينيك فى الولايات المتحدة الأمريكية، ساعدوا ألين زيراد من ولاية مينيسوتا الأمريكية على الإبصار مرة أخرى، بعد أن زرعوا له جهازا إلكترونيا فى العين يقوم مقام شبكية العين، وهذا الجهاز عبارة عن قطب كهربائى يجمع الأشعة الضوئية ويحولها إلى إشارات كهربائية يمكن للعصب البصرى نقلها إلى مركز الإبصار فى الدماغ لرؤيتها.

يقول الأطباء إن الجهاز عبارة عن شبكية بديلة إلكترونية، لكن الشبكية الحقيقية تحتوى على ملايين الخلايا التى تجمع الضوء وتحوله إلى إشارات كهربائية، لكن الجهاز يعتمد على 60 نقطة تحفيز فقط لنقل الصورة من خلالهم، وعلى الرغم من عدد النقاط الضئيل إلا أنه يساعد كثيرا على تحسين حياة المريض حيث يمكنه من السير دون استخدام العصا.

المثير أن ألين زيراد المريض تدرب على العمل فى النجارة طيلة هذه الفترة بالرغم مع ضعف الرؤية المصاب به، واضطر ليسير باستخدام العصا، لكن الآن لم يعد مضطرا إلى هذا بعد أن تحسنت رؤيته كثيرا لكنها لا تصل إلى رؤية الكثير من التفاصيل، فقط هى كافية أن يرى زوجته وأبنائه و10 أحفاد لم يرهم من قبل.

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