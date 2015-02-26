أخبار عاجلة

هيجوايين: يوم برشلونة السيء في باريس لن يتكرر -
ستامفورد بريدج يحتضن قمة الأسبوع بين تشيلسي والسيتي -
الجمارك: التنسيق مع الجهات الأمنية والضرائب في عمليات الربط الإلكتروني -
منى برنس تشكر المتضامنين معها وتهدد طلاب الصور والفيديو -
«إي فاينانس» تعقد المؤتمر الخامس للدفع والتحصيل الإلكتروني -
وفاة سجين داخل قسم شرطة بقنا.. وأسرته تتهم الأمن -
وزير القوى العاملة يشارك في اجتماع المجالس الاقتصادية ببيروت -
اليوم.. بدء قبول طلبات راغبي العمل بإحدى دول الخليج -
غدًا.. بروتوكول تعاون بين الحرف اليدوية وجوميا لتسويق المنتجات -
فيديو| الأرصاد تحذر: انخفاض في درجات الحرارة ونشاط للرياح -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة
  5. مصر 365

بالفيديو.. أمريكى يرى أسرته بعين إلكترونية بعد 10 سنوات من العمى

Google+ Print
بالفيديو.. أمريكى يرى أسرته بعين إلكترونية بعد 10 سنوات من العمى بالفيديو.. أمريكى يرى أسرته بعين إلكترونية بعد 10 سنوات من العمى
رجل أعمى يتمكن من رؤية عائلته لأول مرة منذ 10 سنوات، وذلك بعد أن زرع له الأطباء عينا إلكترونية جديدة، لتعوضه عن فقدان البصر بسبب التهاب الشبكية التصبغى.

وفقا لموقع ميديكال نيوز توداى فإن الأطباء فى مايو كلينيك فى الولايات المتحدة الأمريكية، ساعدوا ألين زيراد من ولاية مينيسوتا الأمريكية على الإبصار مرة أخرى، بعد أن زرعوا له جهازا إلكترونيا فى العين يقوم مقام شبكية العين، وهذا الجهاز عبارة عن قطب كهربائى يجمع الأشعة الضوئية ويحولها إلى إشارات كهربائية يمكن للعصب البصرى نقلها إلى مركز الإبصار فى الدماغ لرؤيتها.

يقول الأطباء إن الجهاز عبارة عن شبكية بديلة إلكترونية، لكن الشبكية الحقيقية تحتوى على ملايين الخلايا التى تجمع الضوء وتحوله إلى إشارات كهربائية، لكن الجهاز يعتمد على 60 نقطة تحفيز فقط لنقل الصورة من خلالهم، وعلى الرغم من عدد النقاط الضئيل إلا أنه يساعد كثيرا على تحسين حياة المريض حيث يمكنه من السير دون استخدام العصا.

المثير أن ألين زيراد المريض تدرب على العمل فى النجارة طيلة هذه الفترة بالرغم مع ضعف الرؤية المصاب به، واضطر ليسير باستخدام العصا، لكن الآن لم يعد مضطرا إلى هذا بعد أن تحسنت رؤيته كثيرا لكنها لا تصل إلى رؤية الكثير من التفاصيل، فقط هى كافية أن يرى زوجته وأبنائه و10 أحفاد لم يرهم من قبل.

يتشرف "اليوم السابع" باستقبال استشاراتكم الطبية على البريد الإلكترونى التالىhealth@youm7.com

دراسة أمريكية: الحصبة يمكن أن تؤدى إلى الإصابة بالعمى

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
بالفيديو.. خالد قمر يكشف «ألاعيب» شوقي السعيد الغريبة ضد المنافسين

بالفيديو.. خالد قمر يكشف «ألاعيب» شوقي السعيد الغريبة ضد المنافسين

بالفيديو.. الأهلي يوضح موقفه من لائحة كأس مصر: حاجة غريبة جدًا

بالفيديو.. الأهلي يوضح موقفه من لائحة كأس مصر: حاجة غريبة جدًا

بالفيديو.. خالد قمر: مرتضى منصور جابلي شيخ سعودي لـ«فك النحس»

بالفيديو.. خالد قمر: مرتضى منصور جابلي شيخ سعودي لـ«فك النحس»

بالفيديو| أحمد الشيخ: كنت هتجنن في الأهلي.. و«يول» سبب رحيلي

بالفيديو| أحمد الشيخ: كنت هتجنن في الأهلي.. و«يول» سبب رحيلي