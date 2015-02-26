عبادي الجوهر والصالح والأسمري يبايعون الملك سلمان

أعرب الشاعر حمد الأسمري عن سعادته بتعاونه مع الفنان عبادي الجوهر من خلال أغنيتين وطنيتين كتبهما بمناسبة تولّي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز مقاليد الحكم في المملكة، وهما: "رسالة شعب" من ألحان الفنان عبادي الجوهر نفسه، والثانية "تاج الوطن" من ألحان الفنان عادل الصالح، وقد تمّ التسجيل والمكساج في ستوديو عادل الصالح في جدة.

وقد أكّد الشاعر حمد الأسمري أنه من خلال هاتين القصيدتين يعلن باسمه وإسم الجميع مبايعة الملك سلمان على الوفاء والسمع والطاعة.

"رسالة شعب"

هذي رسالة يا ملك

مكتوبة من شعبك

توصف غلاك ومنزلك

فعيون من حبّك

نبايعك على الولا

والسمع والطاعة

ونعاهدك على الوفا

لي دقت الساعة

****

صدق المشاعر انكتب

يا سيّدي سلمان

من يوم طيبك ما غلب

واستوطن الوجدان

يا الحازم الصارم

يا ناصر الإسلام

خادم بيوت الله

واحنا معك خدّام

****

تباركي ياديرتي

قوس الفرح ألوان

مقرن ولي ٍللعهد

وحاكمك سلمان

يا ابن الإمام اللي زرع

الخير في أرضه

عبدالعزيز اللي رفع

شعب وبنى نهضة

****

"تاج الوطن"

على كتاب الله

والشرع والإيمان

بالحق بايعنا

تاج الوطن سلمان

نقول ونعلنها

من للحُكم غيرك

وانت الذي فينا

عدلك سبق خيرك

يا درّة الأوطان

يا الوالد الإنسان

انت ملك

ابن الملك

فقلوبنا

رمز الوفا سلمان

****

من عهد أبو تركي

لعهدك الزاهر

المجد عانقنا

في الماضي والحاضر

والمملكة صارت

في ظلّكم جنّة

دستورها القرآن

وأحكامها السنّة

****

يا خادم البيتين

مقرن على يمناك

ومحمد النايف

سيفٍ يقص اعداك

بأرواحنا نفديك

وعيوننا حرّاس

انت الغلا كلّه

وما للغلا مقياس

****

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