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ماهي حقيقة طرد عصام كاريكا من مهرجان كويتي؟

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ماهي حقيقة طرد عصام كاريكا من مهرجان كويتي؟ ماهي حقيقة طرد عصام كاريكا من مهرجان كويتي؟

الأربعاء 25-02-2015 23:47

"يحاول البعض زج اسم أي فنان مشهور في المشكلات".بهذه الكلمات استهل الفنان المصري عصام كاريكا حديثه معنا حول الشائعة التي انتشرت أمس بخصوص طرده من مهرجان الكويت لدولي للمسرح الأكاديمي.
وقال كاريكا الذي يزور الكويت حالياً بدعوة من إحدى المؤسسات إنه كان متواجداً لمشاهدة العرض العراقي عندما تحدثت سيدة من الحضور كانت تجلس بجانبه بصوت مرفتع، فما كان من أحد المنظمين إلا أن طلب منها الهدوء، وعندما دخل مع السيدة في سجال تدخل عصام لتهدئة الأمور، فزعم البعض أنه تم طرد الفنان من المهرجان.
وقال كاريكا في تصريح خاص لـ"سيدتي نت" إن هناك من يحاول إقحام أي إسم معروف في أي حادثة لمجرد أنه كان حاضراً، معرباً عن سعادته بزيارة الكويت ومشاركة أهلها الاحتفالات الوطنية.

 

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