Jessica Chastain في The Huntsman

أعلنت شركة Universal Pictures عن انضمام الممثلة Jessica Chastain الى بطولة فيلم The Huntsman الذي سبق وأعطى كل من الممثلين Chris Hemsworth و Charlize Theron و Emily Blunt موافقتهم على المشاركة فيه. إخراج الفيلم سيتولاه Cedric Nicolas Troyan الذي يخوض تجربته الإخراجية الأولى بعد أن عمل على المؤثرات البصرية لمجموعة من الأفلام أذكر منها Pirates of the Caribbean: Dead Man's Chest و The Ring. يذكر أن The Huntsman هو الجزء الثاني لفيلم كان أنتج عام 2012 بعنوان Snow White and the Huntsman الذي أدّى دور البطولة فيه Chris Hemsworth وCharlize Theron . من المتوقّع أن يطلق الجزء الثاني في الصالات العالمية في 22 أبريل عام 2016.