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الموت يغيب الفنانة القديرة سعاد كريم

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الموت يغيب الفنانة القديرة سعاد كريم الموت يغيب الفنانة القديرة سعاد كريم

الخميس 26-02-2015 01:04

غيّب الموت اليوم الممثلة اللبنانية القديرة سعاد كريم، بعد سنوات طويلة من العمل والإبداع في الدراما اللنانية.
 

كريم كانت من أوائل النساء اللواتي عملن في الحقل الفني اللبناني، تميزت بصوتها الحنون وبأدائها الطبيعي.
 

"أنيسة كنعان" المعروفة بـ "سعاد كريم" أسست فرقة الأوبرا اللبنانية للتمثيل عام 1939، ولقبت بأمينة رزق لبنان.
 

وعملت كريم في المسرح والاذاعة والسينما والتليفزيون، ومن أفلامها "بياع الخواتم" ١٩٦٥ و “في طريقي رجل "١٩٦٧ و"ناجي العلي"١٩٩٢. ومن أعمالها التليفزيونية مسلسل "مقالب غوار"١٩٦٧، ومسلسل "نساء فى العاصفة "١٩٩٧. هى أم حنين فى مسلسل "جحا" ١٩٦٩، وهي أم توفيق في مسلسل "سنابل الحب" ١٩٩٧.
 

ومن المقرر أن توارى الراحلة الثرى غداً الخميس الساعة الثالثة بعد الظهر، حيث سيقام الجناز في كنيسة مار جريس - عين الرمانة.

 

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