جريمة غامضة تودي بحياة نجمة America's Next Top Model

تمكنت الشرطة الأمريكية يوم الثلاثاء من العثور على Mirjana Puhar متسابقة برنامج America's Next Top Model ، مقتولة داخل منزل حبيبها في مدينة شارلوت بولاية كارولينا الشمالية.

وكشف موقع TMZ أن الجريمة البشعة أودت بحياة 3 أشخاص هم Puhar البالغة من العمر 19 عاماً، و حبيبها Jonathan Alvarado البالغ من العمر 23 عاماً، و صديقه Jusmar Gonzaga-Garcia إبن الـ 21 عاماً.

وذكر الموقع نفسه أن أحد أصدقاء الطرفين، توجه إلى منزل Alvarado على الفور بعد تلقيه إتصالاً طارئاً من أحد الجيران، ليخبره بأنه سمع صوت إطلاق نار كثيف داخل منزل الضحية.

وأفاد هذا الشخص أنه وعند دخوله المنزل، وجد جثة كل من Mirjana و Jonathanعلى الأرض ولم ينتبه للضحية الثالثة، كما رأى مالاً مرمياً على الأرض في مسرح الجريمة.

وحسب التحقيات الأولية، رجحت الشرطة تورط الضحايا بقضية مخدرات.