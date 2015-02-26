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بعد مشادة بينهما وليد توفيق لجو رعد: سأمنعك من الغناء

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بعد مشادة بينهما وليد توفيق لجو رعد: سأمنعك من الغناء بعد مشادة بينهما وليد توفيق لجو رعد: سأمنعك من الغناء

الخميس 26-02-2015 03:06

علمت "سيدتي نت" أن ثمة مشادة حصلت بين الفنانين وليد توفيق وجو رعد أثناء وجودهما في قبرص، حيث شاركا في إحياء حفل ليلة عيد العشاق، إذ وصف توفيق رعد بالمغرور.

وفي التفاصيل، أنه وأثناء وجود الفنانين في لوبي الفندق، حصل بينهما نقاش أثار غضب وليد الذي وصف جو على مرأى من الصحافيين الذين كانوا متواجدين هناك بأنه مغرور وقال له: "أنت نمرود وأنا بإمكاني أن أجعلك تبكي. وبإمكاني أيضاً أن أمنعك من الغناء في حفلي".

وفي اتصال معه، لم ينف جو حقيقة ما جرى، لكنه رفض الحديث عن الإشكال مؤكداً أن الفنان وليد توفيق "بيمون".

"سيدتي نت" حاولت الاتصال بالفنان وليد توفيق لمعرفة حقيقة ما جرى، إلا أن هاتفه كان مغلقاً، وقد علمنا أنه موجود خارج لبنان.

 

 

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