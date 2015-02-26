تيم حسن وديما بياعة يجتمعان في عيد ميلاد ابنهما

احتفل الممثلان السوريان تيم حسين وديما بياعة بعيد ميلاد ابنهما فهد، ونشرا صور عيد الميلاد على حسابيهما في موقع "فيس بوك".

وعلى الرغم من انفصال تيم وديما، إلا أنهما اجتمعا للإحتفال بعيد ميلاد ابنهما والتقطا الصور معه، بحضور زوج ديما الحالي المغربي أحمد الحلو.

يذكر أن الممثلين سبق واجتمعا أيضاً في حفلة عيد ميلاد ابنهما البكر ورد في أيلول/سبتمبر الماضي.

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