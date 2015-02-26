أهالى قرية بالشرقية يطالبون بإصلاح الطريق عقب مصرع طالبتين بحادث سير

خيم الحزن والأسى على أهالى عزبة عاشور بالشرقية، عقب مصرع طالبتين بالشهادة الإعدادية فى حادث تصادم أدى إلى غرقهما بالترعة، والعثور على جثة إحدهما، بينما ظلت جثة الثانية مفقودة، وأعرب الأهالى عن استياءهم بسبب تكرار حوادث التصادم على الطريق، مطالبين المسئولين بالنظر إليهم وإنقاذهم من مسلسل الدماء على الأسلفت.

كانت العزبة التابعة لقرية طلحة بردين مركز الزقازيق قد شهدت حادث مرور مأساوى تعرضت له الطالبتين خلود أمين سيد أحمد وسهير أحمد القراوانى، وعمر كل منهما 16 سنة الطالبتين بالشهادة الإعدادية بالمعهد الأزهرى، خلال توجههما بطريق ميت أبوعلى - طلحة بردين، حيث صطدمتهما السيارة رقم 71043 أتوبيس خاص القليوبية، وسقطت بهما فى الترعة بسبب اختلال عجلة القيادة فى يد السائق، وتمكن الأهالى بمعاونة فرق الإنقاذ من انتشال جثة الضحية الأولى، فيما جرف التيار الجثة الثانية، وجار البحث عنها.