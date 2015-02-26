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ضبط عاملين متلبسين بسرقة كابل من مترو الأنفاق بين محطتى طرة والمعصرة

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ضبط عاملين متلبسين بسرقة كابل من مترو الأنفاق بين محطتى طرة والمعصرة ضبط عاملين متلبسين بسرقة كابل من مترو الأنفاق بين محطتى طرة والمعصرة
تلقى قسم شرطة أول المترو بلاغا من الرقيب أول على السيد عبدالرحمن، والرقيب سرى رجب السيد شعبان، من الخدمة الأمنية المعينة بالكمين الأمنى مابين محطتى طرة الأسمنت والمعصرة، أنه أثناء مرورهما لملاحظة الحالة الأمنية شاهدا ثلاثة أشخاص يقومون بقطع كابل كهربائى بتلك المنطقة، وحال مشاهدتهم للخدمة فروا هاربين.

وعلى الفور أطلقت الخدمة الأمنية أعيرة نارية فى الهواء وتمكنا من ضبط اثنين منهم وهما "محمد.س.أ.م"، سن 30 سنة، عامل، و"سعيد.س.ع.أ"، سن 25 سنة، عامل، ومقيمان بحلوان، متلبسان بسرقة كابل نحاسى بطول حوالى 3 أمتار تقريبا.. وعثر بحوزة الأول على مفتاح بلدى وسلاح أبيض "كاتر"، وبحوزة الثانى 2 سلاح أبيض "شفرة موس".

وبمواجهة المتهمين اعترفا بارتكابهما الواقعة وان الأسلحة البيضاء للدفاع عن النفس والمفتاح البلدى لاستخدامه فى السرقة، وبالكشف عن المتهمين تبين أن الاول مطلوب ضبطه للتنفيذ عليه فى القضية رقم 7798/2004 جنايات مركز شرطة البدرشين "مخدرات" حصر رقم 3296 /2004 مستأنف برقم 3575/2004 غيابى بالحبس لمدة سنة وغرامة 10000 جنيه بجلسة 30 /12 /2004، وبعرض الكابل على مندوب الشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو قرر ملكيته للشركة، وتحرر المحضر رقم 10/145 أحوال قسم شرطة أول مترو الأنفاق وجار إرساله بالمتهمين والمضبوطات لقسم شرطة حلوان لقيده وعرضه على النيابة.

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مصر 365